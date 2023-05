I ragazzi del Molari studiano da imprenditori Gli studenti premiati con il concorso ’On’

Piccoli imprenditori crescono, il loro sogno presto diventerà realtà. Sono i ragazzi di quinta dell’istituto ’Molari’ di Santarcangelo arrivati alle fasi finali di On - Dall’idea all’impresa, l’iniziativa avviata nel 2019 dalla scuola insieme a Comune, Fondazione Francolini e Zone Moka, spazio di coworking. Ben 21 i progetti realizzati dagli studenti, seguiti dall’imprenditore Filippo Gullotta: 3 di questi sono risultati vincitori. La premiazione si è svolta venerdì al ’Molari’, alla presenza di tutti i partner e della giuria (formata da imprenditori). I 3 progetti vincitori sono Young Help, innovativo servizio di assistenza per il disagio psicologico, Tennis tribe, app per dare vita a una community nel tennis, e Focus, originale spazio destinato a biblioteca, coworking e bar. I ragazzi avranno tempo fino a dicembre per presentare il business plan delle loro imprese agli enti finanziatori.