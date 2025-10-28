I ragazzi del Parsifal: "Sconvolti dal naufragio. Rimini cambiò per sempre il rapporto con la vela"

Salparono sognando una grande impresa: attraversare l’Atlantico, da Casablanca a Guadalupa, con la regata Transat des Alizes. Il Parsifal, gioiello progettato da Carlo Sciarrelli e costruito dal cantiere di Stefano Carlini a Rimini, sembrava perfetto per la regata. Ma nel secondo giorno di navigazione, durante la regata di trasferimento da Sanremo a Casablanca, 6 di quei 9 ’ragazzi del Parsifal’ (molti dei quali riminesi) andarono incontro alla morte. Era il 2 novembre 1995: il cutter di 16 metri, travolto dalla burrasca, affondò a circa 30 miglia dall’isola di Minorca, nel golfo del Leone. L’albero si spezzò, la barca imbarcò acqua e per Daniele Tosato, Ezio Belotti, Francesco Zanaboni, Giorgio Luzzi, Luciano Pedulli e Mattia De Carolis non ci fu niente da fare. Morirono in mare, in attesa dei soccorsi che tardardono ad arrivare. I superstiti, l’armatore Giordano Rae Torres e i riminesi Andrea Dal Piaz e ’Carletto’ Lazzari Agli, vennero portati in salvo 18 ore dopo il naufragio.

Quella del Parsifal fu una tragedia che sconvolse non solo Rimini, ma tutto il mondo della vela. Sabato, a 30 anni dal naufragio, la città ricorderà le vittime del Parsifal con una cerimonia, un concerto e anche un convegno con esperti, in cui si parlerà della sicurezza in mare. "Quella tragica nottata e i giorni seguenti, così pieni di angoscia, hanno lasciato un segno indelebile in tutta la città", ricorda il sindaco Jamil Sadegholvaad. Una tragedia che, in qualche modo, "ha cambiato il rapporto di Rimini con il mare". Il Circolo velico riminese, dopo la tragedia, è stato intitolato a Pedulli (che ne era il presidente all’epoca). Il Comune ha dedicato ai ’ragazzi del Parsifal’ il giardino in via Destra del porto dove sabato sarà celebrata, alle 10,30, la commemorazione. E nel 1998, per volontà di Riccardo Tosato, padre dello skipper morto, nacque il Centro studi per la sicurezza in mare, che da allora studia gli incidenti per ricostruire le dinamiche e rendere più sicura la nautica da diporto.

Proprio la sicurezza in mare sarà al centro del convegno che si terrà sabato pomeriggio (dalle 15) alla palazzina Roma, alla presenza di numerosi esperti. "Siamo impegnati da tanti anni con le Capitanerie di porto e gli altri enti – spiega Luca Alessandrini, il presidente del Centro studi – Cerchiamo di analizzare i fatti e le cause, senza addentrarci nei giudizi. Lo facciamo per diffondere la cultura della sicurezza in mare". Un lavoro approfondito e prezioso "a cui si sono dedicati per tanti anni Riccardo Tosato, l’ammiraglio Aleardo Cingolani e Pietro Palloni (storico presidente del Club nautico di Rimini)", ricorda Giovanna Filippini, vedova di Pedulli, portavoce dei famigliari delle vittime del Parsifal.

Sabato, alla commemorazione, di non saranno presenti i tre superstiti. Per scelta: perché il dolore di chi si è salvato è ancora troppo grande. "Ma questa cerimonia è dedicata anche a loro", aggiunge Filippini (vedi intervista nella pagina a fianco). Le ragioni di quella tragedia "sono della storia. Ma noi – spiega Leonardo Bernardini, il presidente del Circolo velico riminese – vogliamo ricordare quella stagione e quegli anni, la crescita della passione per la vela". Perché il Parsifal rappresentò il sogno di fare di Rimini, dove fu costruito, "una città sul mare". E nel ricordo dei ’ragazzi del Parsifal’, il coro ’Gall’ di Rimini si esibirà sabato (alla chiesa di Sant’Agostino, alle 21) nel Requiem di Mozart, insieme all’orchestra La Corelli di Ravenna.

Manuel Spadazzi