I ragazzi del vivaio senza futuro. Scendono in campo i genitori

"I nostri sogni meritano rispetto. Il Rimini deve ricordarsi che il futuro parte da noi, dai ragazzi che oggi sognano e che domani possono diventare la sua forza. Noi non smetteremo di crederci". Ci credono, ma ormai hanno anche persone le speranze i ragazzi del Rimini. Abbandonati da mesi, ieri insieme ai genitori si sono ritrovati al ’Romeo Neri’ per cercare di capire quale sarà il loro futuro. Sicuramente non roseo. Una cinquantina di persone ha affollato il piazzale davanti agli spogliatoi in cerca di risposte. Ma le risposte non ci sono, non le ha nemmeno il responsabile del settore giovanile biancorosso Pietro Tamai che a Rimini, alle dipendenze della Building Company, c’è arrivato quando già il mare era in tempesta. Buttandosi senza salvagente. Il suo, come i contratti degli allenatori del vivaio, fanno parte di quelli di ’volontariato’ che ormai vanno per la maggiore in casa Building. Tutto a costo zero. Ma in questo caso sulla pelle dei ragazzini. I più piccoli non sanno proprio che ne sarà di loro. I più grandi rischiano di restare con la maglia del Rimini cucita addosso senza poter scendere in campo fino a gennaio, mese nel quale potranno svincolarsi. Perché la nuova proprietà biancorossa nella sua non chiarezza non ha liberato la voglia di questi ragazzi di giocare a pallone, tenendoli legati a sè, ma senza una prospettiva. Tamai risponde alle domande dei genitori allo stadio, ma di risposte vere non ne ha. "Domani sarà il giorno decisivo", ma questa frase in casa Rimini va di moda non da settimane, ma da mesi. Al suo fianco ci sono i tecnici del vivaio, o almeno quelli a cui è stato proposto un contratto a zero euro. Non sappiamo quanti risponderanno all’appello anche domani in queste condizioni. Dietro ai genitori ci sono i ragazzi. A loro di fideiussioni, contratti a zero, svincoli, interesserebbe davvero poco. Vorrebbero soltanto giocare a calcio nella squadra della propria città, ma magari anche altrove se potessero farlo. E forse questa è la pagina più triste di questa brutta, anzi bruttissima storia. "Non accetteremo – aveva detto appena qualche giorno fa l’assessore allo Sport del Comune di Rimini, Michele Lari – che nel silenzio si consumi questa offesa ai ragazzi, alle famiglie, a tutti i riminesi". Offesa è proprio la parola giusta.