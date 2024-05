I ragazzi di Cuore 21 portano Pinocchio a teatro

"Who is Pinocchio?". Per saperlo appuntamento stasera alle 21 nella sala Granturismo di Riccione, in piazzale Ceccarini, dove si terrà il saggio finale dei laboratori di danza e di teatro della cooperativa sociale Cuore 21. Il saggio sarà interpretato da tutti gli ospiti del centro che hanno partecipato al laboratorio permanente, rivolto agli adulti con disabilità intellettive. L’edizione di quest’anno è molto importante per i ragazzi perché torna per la prima volta dopo il lungo periodo di sospensione provocato dalla pandemia. A salire sul palco sarà un gruppo di una ventina di interpreti, di età compresa tra 20 e 50 anni, alcuni dei quali entrati in Cuore 21 da poco tempo e al loro debutto assoluto a teatro. Lo spettacolo, diretto da Eleonora Gennari e Valeria Fiorini, si ispira alla favola di Pinocchio. Un’occasione per interrogarsi sul concetto di unicità e sulla capacità del mondo di accogliere il Pinocchio che è dentro ciascuno di noi. Lo spettacolo ha ricevuto il patrocinio del Comune di Riccione, l’ingresso è a offerta libera.