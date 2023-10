I ragazzi di Montetauro al PalaSic

Il PalaSic non si tocca. I ragazzi diversamente abili della Cooperativa Sociale Montetauro continueranno a giocare a calcio nel palazzetto anche con la gestione della Cooperativa Sociale Metis. In settembre c’era stato il passaggio di consegne nella gestione tra l’amministrazione comunale e la cooperativa riminese. Un cambio in corsa che non toccherà i ragazzi diversamente abili della cooperativa sciale Montetauro. La squadra continuerà a fare attività sportiva, in programma 2 ore a settimana da ottobre a fine maggio. Al loro primo allenamento hanno voluto essere presenti il sindaco Gianluca Ugolini, la vicesindaco Domenica Spinelli e l’assessore allo Sport, Anna Pecci.

"I sorrisi e l’entusiasmo di questi ragazzi – dice Ugolini – sono una meravigliosa dimostrazione di affetto che noi come amministratori ricambiamo di cuore. Grazie alla collaborazione avviata con la cooperativa Metis diamo la possibilità a questi ragazzi di vivere il calcio in maniera divertente e aggregante. Massima apertura e disponibilità a tutti i progetti e alle attività sportive rivolte alle persone portatrici di disabilità".