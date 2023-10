i ragazzi di Santarcangelo in ’missione’ in America

Sono andati in America, per scoprire la Santarcangelo d’oltreoceano. Da un paio di giorni 12 studenti dell’istituto ’Molari’ sono a Portsmouth, cittadina statunitense gemellata con Santarcangelo. I ragazzi sono partiti per un viaggio studio organizzato nell’ambito delle iniziative per i 400 anni dalla fondazione della città del New Hampshire, dove sono emigrate e vivono tante famiglie di origine santarcangiolese, molte delle quali hanno mantenuto i rapporti con la loro terra natale. Agli studenti è stato affidato il compito di raccogliere testimonianze, tenere un diario di viaggio e anche ’studiare’ la cittadina di Portsmouth dal punto di vista urbanistico e ambientale. Un’esperienza che poi, al loro ritorno, i ragazzi del ’Molari’ racconteranno nell’ambito degli incontri per il nuovo piano urbanistico generale. Quello che vedranno a Portsmouth sarà un contributo prezioso per elaborare il piano che, ricordano la sindaca Alice Parma e l’assessore Filippo Sacchetti, "dovrà definire le linee di sviluppo di Santarcangelo per i prossimi 20 anni".