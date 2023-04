I ragazzi diventano chef per aiutare Pennabilli: domani cena all’ostello

Gli studenti dell’istituto ’Tonino Guerra’ di Novafeltria (indirizzo enogastronomico) hanno fatto i cuochi per alcune cene di solidarietà e raccolta fondi in giro per Pennabilli. Dopo Scavolino, Soanne, Maciano e Ponte Messa, l’ultima tappa è domani sera all’ostello di Pennabilli. I ragazzi si sono dilettati in cucina preparando piatti della tradizione ma anche innovativi. A ogni cena (costo 20 euro a parte) parte degli introiti è stata devoluta alla Pro Loco e alle associazioni locali. Una parte servirà anche a sostenere la scuola. La prenotazione per la cena di domani è obbligatoria e va fatta alla tabaccheria Giannini a Pennabilli. "Sono state serate interessanti – dicono dal Comune – e importanti per aiutare le frazioni. Anche in quest’ultimo evento si potrà conoscere il talento dei giovani studenti, davvero molto professionali. Con loro anche i professori di sala e cucina".