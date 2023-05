I ragazzi viaggiano su un Mare di libri

Nel segno della continuità, dal 16 al 18 giugno Rimini ospiterà ‘Mare di Libri – Il festival dei ragazzi che leggono’, rassegna giunta alla sua sedicesima edizione. Come tradizione vuole, i giovani saranno gli indiscussi protagonisti di questa manifestazione che per un lungo weekend animerà il centro storico della città, con i tantissimi volontari che contribuiranno alla felice riuscita dell’evento. Gli appuntamenti, condensati in appena tre giorni, saranno una quarantina: dai classici incontri con gli autori ai laboratori, alle discussioni su molteplici temi di stretta attualità. E tra gli ospiti non poteva mancare il fumettista Gud, al secolo Daniele Bonomo, che ha curato l’immagine del Festival di quest’anno. Già confermate, poi, parecchie altre adesioni: a intrattenersi con i ragazzi, che si caleranno pure nel ruolo di conduttori e intervistatori, ci saranno Manlio Castagna, Davide Morosinotto, Pierdomenico Baccalario, Igor De Amicis, Antonio Ferrara e Cecilia Randall, così come, tra gli ospiti stranieri, sono attesi Anne Fine, Guus Kuijer e Dark Visser. Una novità, in questa edizione numero 16, è rappresentata dal premio ‘Mare di Libri’, che per la prima volta abbraccerà la nuova categoria della Graphic Novel.

Nel centesimo anniversario della nascita verranno poi celebrati don Milani (con lo spettacolo ‘Cammelli a Barbiana’, in programma venerdì 16) e Italo Calvino, ricordato sabato 17 da Alessia Canducci e Alfonso Cuccurullo, mentre domenica 18 calerà il sipario sul Festival al Teatro Galli, in una serata dedicata al mondo Disney. Alla conferenza stampa di presentazione ha partecipato anche Jamil Sadegholvaad. "Le persone devono essere sempre più protagoniste delle città – ha sottolineato il sindaco –. Ancora di più, ovviamente, i ragazzi e le ragazze di Mare di Libri".

a.c.