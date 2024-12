"I regali di Natale?. Comprateli nei negozi del vostro quartiere"

Un’indagine di Confcommercio dice che il 79,9 degli italiani faranno acquisti per i regali di Natale. Un aumento consistente, se paragonato al 73,2% dello scorso anno. La spesa media sarà di 207 euro pro capite, mentre nel 2023 si era fermata a 186 euro. "Un dato di buon auspicio per il commercio, ma è fondamentale – dice Gianni Indino, presidente di Confcommercio Rimini - prediligere i negozi di vicinato, le botteghe di quartiere, gli esercizi dei borghi: comprare sotto casa significa fare un regalo anche a noi stessi alimentando l’economia del territorio in cui viviamo. Proprio per questo il commercio locale va tutelato e continueremo a lottare stando a fianco dei commercianti e chiedendo alle istituzioni un piano Marshall, che faccia leva sulla premialità per chi resiste alle condizioni attuali nonostante calo dei consumi, burocrazia, costi sempre più elevati, affitti inarrivabili, spietata concorrenza delle multinazionali del web. Troppo spesso parliamo con dispiacere di desertificazione commerciale, con tutte le implicazioni critiche che le porte chiuse e le vetrine spente portano alla sicurezza, alla vivibilità e all’appeal delle nostre città. Eppure senza gesti concreti non riusciremo mai ad invertire la rotta. Comprando nei negozi di vicinato, in cambio si avrà la certezza di acquistare prodotti di qualità combattendo così abusivismo e contraffazione".