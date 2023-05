I Reggenti all’incoronazione L’omaggio di San Marino a Carlo e l’incontro con Mattarella

di Donatella Filippi

Un evento a cui hanno assistito in migliaia, che è stato seguito in mondovisione da milioni di persone. Tra diamanti, carrozze, re e regine. Come stare dentro a una fiaba. E lì, a Londra, tra i 2.000 invitati all’incoronazione di re Carlo III e della regina Camilla, ieri c’erano anche i Capitani Reggenti di San Marino, Alessandro Scarano e Adele Tonnini. Protocollo rigidissimo e agenda fitta di impegni per i capi di Stato del Titano che sono atterrati all’aeroporto di Heathrow nei giorni scorsi, accolti dal console di San Marino nel Regno Unito Maurizio Bragagni, da una rappresentante di sua maestà il re e del ministero degli Esteri. E già dalla vigilia per i Reggenti sono iniziati gli incontri ufficiali. A partire dal ricevimento offerto ai capi di Stato e alle teste coronate a Buckingham Palace.

Qui Scarano e Tonnini, seguendo un ordine d’arrivo studiato da mesi e scrupolosamente osservato, hanno avuto l’occasione di porgere un saluto, a nome delle istituzioni e del popolo sammarinese, a Re Carlo III, e ai membri della famiglia reale. Ma si sono intrattenuti brevemente anche con il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella che a ottobre salirà sul Titano per una visita di Stato. Hanno incontrato anche la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, oltre al ministro degli Esteri britannico, James Cleverly, "con il quale – riferiscono dal Titano – sono state sottolineate le ottime relazioni bilaterali, anche in vista della prossima visita istituzionale a Londra per la firma dell’accordo contro le doppie imposizioni".

Antipasto non da poco aspettando il grande giorno, quello dell’incoronazione. Che è iniziato alle prime ore del mattino per i capi di Stato sammarinesi a Church House dove gli ospiti sono stati accolti dai ministri del governo britannico. Prima di arrivare a Westminster per partecipare, in un’area riservata alle autorità istituzionali, alla solenne e sontuosa cerimonia, celebrata dall’arcivescovo di Canterbury. Al termine della cerimonia i Capitani Reggenti hanno fatto ritorno alla Church House per un ricevimento insieme a tutti gli altri ospiti. Un giorno da ricordare, da raccontare a figli e nipoti. Curiosità. Niente doni per re Carlo e la regina Camilla, ma la possibilità di devolvere un contributo in favore di enti benefici britannici.