I Reggenti sciolgono il Consiglio. Si vota domenica 9 giugno

Si andrà al voto domenica 9 giugno. Proprio nello stesso giorno delle elezioni europee. È messo nero su bianco nel decreto reggenziale emanato ieri dai capi di Stato, Filippo Tamagnini e Gaetano Troina. Arrivato un solo giorno dopo le dimissioni di 55 consiglieri avvenute nella giornata di martedì. Decreto nel quale i Capitani Reggenti sciolgono il Consiglio grande e generale. E di fatto mettono la parola fine sulla 30esima legislatura. Una conseguenza naturale delle dimissioni di tutti i consiglieri, in blocco, dopo il terremoto politico della settimana scorsa. Quello scatenato dalla nomina dei nuovi capi di Stato. Con un colpo di scena a Palazzo Pubblico che non poteva passare inosservato. La nomina di una Reggenza di opposizione ha aperto una crepa troppo grande per essere ignorata. Soprattutto nella maggioranza.

Da qui le dimissioni presentate da tutti i gruppi consiliari che spalancano le porte alle elezioni anticipate. Anticipate di più di qualche mese rispetto alla scadenza naturale del prossimo mese di dicembre. Ora, con il Consiglio grande e generale sciolto, fino all’inizio della nuova legislatura il Congresso di Stato, il Consiglio dei XII e le Commissioni in carica procederanno soltanto con l’ordinaria amministrazione. Come specificato nel decreto reggenziale emanato ieri. Che specifica anche che il Consiglio grande e generale potrà essere convocato in via straordinaria dai Capitani Reggenti, ai sensi di legge, "nonché per la nomina – recita il decreto – dei due membri supplenti del Collegio Garante della Costituzionalità delle norme a seguito della formulazione delle candidature dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio grande e generale ai sensi di legge e per la nomina dei componenti dell’organismo di sorveglianza ’Misure e strumenti per la cartolarizzazione dei crediti’".

Così, niente commissione Esteri nella giornata di oggi (già annullata dalla Segreteria Istituzionale), mentre è stata regolarmente confermata quella Finanze di venerdì. Queste le attività che resteranno ancora in piedi, nonostante lo scioglimento del parlamento. Ma lo sguardo è già fisso verso il prossimo 9 giugno.

Verso la nuova legislatura. L’attività politica è già intensa ormai da settimane. Liste e coalizioni sono ancora tutte da scoprire, invece. Anche se un’idea di massima è già possibile farsela, considerati i ’movimenti’ delle ultime settimane. I candidati, comunque, dovranno presentarsi ufficialmente a 40 giorni dalle prossime elezioni, quindi entro i primi giorni di maggio. E lì si avrà già un quadro decisamente chiaro. Poi, 20 giorni prima del voto scatterà la campagna elettorale. Che, c’è da scommetterci, sarà piuttosto accesa. Ma prima si dovranno seguire attentamente le mosse dei vari partiti, da quelli dell’ex maggioranza a quelli dell’ex opposizione. Tra ammiccamenti e dichiarazioni d’amore vere e proprie. Nella speranza di affascinare i sammarinesi con programmi elettorali convincenti. Tutto in poco più di due mesi.