I Reggenti scrivono a Leone XIV: "Auguri da parte dei sammarinesi"

"Auguri per un lungo e fecondo pontificato per il bene della Chiesa, per l’affermazione dei più alti livelli di giustizia, di libertà, di pace e di concordia fra i Popoli, nell’interesse dell’intera umanità e in direzione di un cammino di vicinanza in cui nessuno sarà lasciato indietro". Queste le parole contenuta scritte nel messaggio che ieri i Capitani Reggenti di San Marino, Denise Bronzetti e Italo Righi, attraverso i canali diplomatici, hanno inviato a Papa Leone XIV per la sua elezione.

"La Repubblica di San Marino partecipa con animo lieto e con sentimenti di commozione e letizia alla unanime esultanza della Chiesa e della comunità cattolica di tutto il mondo per l’elevazione di Vostra Santità al Soglio Pontificio". Nel riaffermare il costante impegno di San Marino "a perseguire sempre più solidi rapporti con la Santa Sede", i Reggenti hanno espresso al Pontefice "i sentimenti del più sentito omaggio a nome del governo e del popolo sammarinese".

"Questo solenne momento per la Chiesa cattolica – dicono dal governo del Titano – risuona con particolare intensità nella Repubblica di San Marino, le cui radici storiche, culturali e spirituali sono profondamente intrecciate con i valori cristiani e la vicinanza alla Sede apostolica. L’elezione del nuovo Pontefice rappresenta un passaggio di fondamentale importanza per la comunità dei fedeli in tutto il mondo e per l’intero scenario globale, chiamando a raccolta speranze e attese per il cammino futuro".

San Marino guarda con fiducia al Pontificato di Leone XIV, "confidando nella sua guida illuminata per affrontare le sfide complesse del tempo presente – sottolineano dal Congresso di Stato – In particolare, facciamo nostre le sue prime parole e il suo accorato appello a ‘costruire ponti’ e a cercare una ‘pace disarmata e disarmante’. Ci auguriamo che il suo magistero possa ispirare percorsi di pace genuina, giustizia e solidarietà, promuovendo instancabilmente il dialogo e l’incontro tra i popoli e ponendo sempre al centro la dignità della persona umana e il bene comune".

In questo momento di rinnovamento per la Sede Apostolica, il Titano conferma "i vincoli di amicizia e di rispetto che da sempre ci legano alla Santa Sede, con la quale condividiamo l’impegno per la promozione dei valori universali e per un futuro di maggiore serenità e cooperazione tra i popoli. Rinnoviamo a Sua Santità Leone XIV gli auguri di buon lavoro nel suo altissimo e gravoso ufficio".