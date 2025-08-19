Santarcangelo, i residenti di via Ugo Bassi vincono la battaglia: "Strada vietata ai trattori"

Stop ai trattori in via Ugo Bassi. Dove già c’è (da diversi anni) il divieto di circolazione per tutti i camion sopra le 3,5 tonnellate di peso. A breve sarà vietato il transito anche a trattori e macchine agricole: il tempo di installare la nuova segnaletica con i divieti. Il provvedimento è stato adottato dall’amministrazione di Santarcangelo in questi giorni. L’ordinanza è stata decisa in seguito "alle numerose segnalazioni" pervenute agli uffici comunali, da parte dei residenti di via Ugo Bassi, che lamentano un continuo viavai di mezzi agricoli lungo la strada, soprattutto in alcuni periodi dell’anno. I disagi sono sotto gli occhi di tutti: dalle code causate dai trattori ai problemi di sicurezza per pedoni e ciclisti. Disagi che avvengono in una strada dove l’amministrazione sta investendo da alcuni anni per aumentare la sicurezza.

Il Comune ha deciso di dire ’basta’ e di mettere un freno. Dopo "attente valutazioni sulla viabilità", considerando "che tale limitazione non crea disagi, in quanto i conducenti di veicoli agricoli possono comunque raggiungere le diverse zone del territorio usando altre strade", è stata firmata in questi giorni la delibera che vieta la circolazione "lungo tutta la via Ugo Bassi" di trattori e altri mezzi agricoli. L’ordinanza entrerà a tutti gli effetti in vigore quando sarà completata la nuova segnaletica (i lavori sono stati affidati ad Anthea) che indica i divieti. Sempre che, nel frattempo, qualche associazione degli agricoltori non decida di fare ricorso contro il provvedimento. Ci sono 60 giorni di tempo per impugnare la delibera davanti ai giudici del Tar, 120 in caso di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Ma intanto il Comune va avanti e procede con i lavori. Il nuovo provvedimento – salvo ricorsi – dovrebbe entrare in vigore tra settembre e ottobre.