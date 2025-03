I residenti seppelliscono l’ascia di guerra: "La cava di Uffogliano riaprirà, ma i camion non passeranno dal centro abitato. Bene i lavori su strade e frane"

Dopo i cartelli di protesta sulla Marecchiese e la nascita del comitato contro la riapertura della cava Monte Ceti di Uffogliano a Novafeltria, ora è ufficiale. È tutto in regola: la cava riaprirà. "Si sta bonificando l’area per alcune manifestazioni sportive – dicono i residenti – ma il progetto va avanti. Non sappiamo ancora i tempi. Riguardo ai nostri timori e osservazioni, ci è stato assicurato che i mezzi che andranno e verranno dalla cava eviteranno i centri abitati. Verranno effettuati rigorosi controlli sul ripristino del materiale usato".

A novembre i residenti delle frazioni Uffogliano e Ponte Santa Maria Maddalena avevano dato vita al comitato per chiedere "la rinascita di quest’area. Oltre alla questione della cava, avevamo chiesto la sistemare frane e strade: il Comune ci sta lavorando". Alcuni giorni fa la giunta, con i tecnici e la protezione civile, ha fatto un sopralluogo – usando anche un drone – in via Uffogliano, dove due famiglie erano state evacuate dopo l’alluvione del 2023. "Sono venuti a controllare lo stato della montagna. Siamo felici del sopralluogo. Speriamo arrivino presto buone notizie per la messa in sicurezza del monte e della strada".

Rita Celli