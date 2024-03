I residenti: "Urgenti i lavori in via Massani"

Bene i progetti per mettere in sicurezza via Massani a Santarcangelo: "Vanno realizzati al più presto". Così i residenti dopo la promessa degli interventi, resi necessari in seguito alle crepe allo Sferisterio e in alcune case, il crollo di un pino e la scoperta di un’enorme cavità nella strada. "I problemi di via Massani – dicono i residenti – da tempo erano evidenti. Gli ultimi fatti rivendicano un’accelerazione degli sforzi e delle attività concrete, per la sicurezza di chi lì vive". "Noi residenti – aggiungono – abbiamo da tempo coinvolto tecnici qualificati, e grazie a loro abbiamo potuto allertare l’amministrazione". Alla quale chiedono "attenzione agli importanti investimenti che dovremo affrontare per migliorare la stabilità delle nostre case".