"I riccionesi hanno scelto noi: andiamo avanti"

"Questa amministrazione comunale" dice la sindaca Daniela Angelini in merito alla sentenza del Tar, "ha iniziato a governare la città di Riccione dallo scorso 12 giugno e continuerà a farlo forte della convinzione di avere ottenuto il pieno mandato dalla maggioranza assoluta degli elettori riccionesi, oltre il 50% dei consensi e oltre duemila voti in più della maggioranza uscente". L’attesa per l’udienza del 14 maggio "non cambia nulla. Continuiamo ad avere non solo la facoltà, ma il dovere di guidare la città nella pienezza dei poteri che ci hanno attribuito gli elettori. Lavoreremo con la massima determinazione".

In chiusura: "Verrà garantita la massima collaborazione agli organi competenti, pur nella convinzione che eventuali refusi e irregolarità non potranno risultare tali da potere compromettere l’esito del voto del 12 giugno 2022".