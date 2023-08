"I rifiuti raccolti dietro il palco di Deejay sono volati sulla spiaggia e in mare"

La fine dell’estate. Per Simone, un cittadino che ha scritto al Carlino, non c’è cartolina peggiore di quanto si vede nella parte del palco di piazzale Roma rivolta alla spiaggia libera. "Il palco è circondato dalle paratie di ferro, perché lo stanno smontando. Gli addetti hanno accumulato tutta l’immondizia sulla spiaggia all’interno del cantiere. Con il vento tutto quanto è volato in mare". Volano i depliant con il nome di Radio Deejay, volano gli scatoloni e i volantini sulla spiaggia, alcuni finiscono in acqua, altri immersi nella sabbia. "Non è mai abbastanza ciò che si fa per contrastare l’inquinamento e il cambiamento climatico - chiude Simone -, ma credo che sistemare l’immondizia in modo che non voli via, non sia una cosa molto complicata da fare".