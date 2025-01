I riminesi del futuro . È Ryan il primo a nascere 84 minuti dopo mezzanotte

Se l’è presa con calma il piccolo Ryan, il primo nato del 2025 all’ospedale di Rimini. Ha aspettato il brindisi di mezzanotte, ha atteso che si spegnessero le luci dei fuochi d’artificio, poi ha lasciato la pancia di mamma Diana. Pesa 2,770 chilogrammi Ryan Colnago, venuto alla luce, per l’esattezza, la notte di Capodanno all’1.24. Un brindisi speciale per mamma Diana Bryukhova e papà Federico Colnago. Presto il primo nato in Provincia del 2025 lascerà l’ospedale per andare a conoscere la sua casa a Rimini. Ma prima, poco dopo essere nato, Ryan si è prestato subito a una foto ricordo insieme a mamma e papà e ad alcune professioniste del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Infermi. Ryan se l’è presa decisamente più comoda rispetto alle prime tre nate in Italia.

Sono tre femminucce, venute al mondo a Roma un secondo dopo la mezzanotte. Si chiamano Lucrezia, Ines ed Eva. Nicole è la prima nata in Abruzzo ed è venuta alla luce dieci secondi dopo la mezzanotte nell’ospedale Renzetti di Lanciano, per la felicità dei genitori Lucia e Michael. Ad Alessandria il primo nato del 2025 è Francesco, 3.3 chili, dato alla luce da mamma Veronica a mezzanotte e cinque minuti all’ospedale Santi Antonio e Biagio. Il primo nato del 2025 a Torino si chiama invece Jason, venuto alla luce all’ospedale Sant’Anna sei minuti dopo la mezzanotte. In Puglia, la prima nata del 2025 a Taranto si chiama Alessia: la piccola è venuta alla luce con parto naturale all’ospedale Santissima Annunziata 56 minuti dopo la mezzanotte e pesa 3,770 chilogrammi.

Sono loro i primi nati in giro per l’Italia, anche se, come ogni anno, stabilire chi sia il primo in assoluto a essere venuto alla luce nella notte di Capodanno è difficile. Poco prima della mezzanotte dell’ultimo giorno del 2024 all’ospedale Infermi è venuta alla luce Costanza, ultima nata a Rimini nell’anno che abbiamo appena salutato. Costanza Intoccia è nata alle 22.44, pesa 3,305 chilogrammi. Poi per mamma Carlotta Micheli e papà Angelo Intoccia c’è stato tutto il tempo per il brindisi di mezzanotte, con una speciale nuova arrivata in famiglia. Complessivamente nel 2024 sono stati 2.375 i bambini nati nel presidio ospedaliero riminese. Nel 2023 all’ospedale di Rimini erano invece nati 2.425 bebè. L’anno prima, nel 2022, erano stati 2.706. Un calo di 331 nuovi nati nel giro di due anni.

do.fi.