I riminesi del passato Intitolate due rotonde al pugile Elio Ghelfi e al giornalista Pari

Una rotatoria per Elio, lo storico preparatore dei pugili scomparso tre anni fa. Stesso riconoscimento per un altro riminese, il giornalista Guerrino Pari scomparso nel 2011.

Nello specifico si tratta delle intitolazioni decise dalla commissione toponomastica che arrivano all’atto delle cerimonie. Elio Ghelfi è stato un pugile e un preparatore. Era nato nel 1937 negli anni in cui i guantoni portarono Rimini alla ribalta in ambito nazionale. Ghelfi fu più volte nazionale azzurro e a fine carriera diventò un apprezzato preparatore forgiando i migliori talenti della box riminese. Fu lui a seguire Righetti e Pira, e a seguire Cevoli, i fratelli Stecca e Nati. C’era sempre lui nell’angolo quando boxavano Damiani e Kalambay. In quell’angolo ci passò una vita fatta di 2.200 seguiti vinti, 28 campionati del mondo, 32 campionato europei, 62 italiani e 2 Olimpiadi. Con Maurizio Stecca vinse il titolo olimpico, e portò a casa vittorie nel campionato europeo (5), in quello italiano (ben 10). Negli anni ’90 fu anche consigliere comunale. A lui la rotonda tra via Edelweiss Rodriguez Senior e via Macanno.

A Guerrino Pari verrà invece dedicata la rotonda posta tra Largo Unità d’Italia, via circonvallazione meridionale e via Donato Bramante. Pari è stato lo storico direttore di Vga Telerimini, uno dei pionieri dell’informazione cittadina sia radiotelevisiva che su carta stampata. Con il suo impegno quotidiano ha contribuito alla crescita del territorio riminese.

Nel ricordare l’indimenticata figura del giornalista, sottolineano dal municipio: "Non dimenticando di custodire intelligentemente e mantenere patrimonio vivo quelle tradizioni locali che ancora rappresentano una forza e un collante per tutti i riminesi".

La rotonda per Elio Ghelfi verrà intitolata domani con una cerimonia alle 18, mentre quella in memoria del giornalista Guerrino Pari nella giornata di venerdì sempre alle 18.