I riminesi si blindano contro i ladri "Boom di antifurti e telecamere"

Villette e appartamenti martoriate dai ladri, e i riminesi corrono ai ripari. Se da un lato le denunce per furto registrate nel corso del 2022 sono tornate ai livelli pre-Covid (8.871 quelle raccolte durante l’anno dai carabinieri), cresce di pari passo anche il numero di famiglie che decidono di ricorre a sistemi antrintrusione e videosorveglianza per blindare la loro abitazione. La conferma arriva direttamente dalle aziende che operano nel settore della sicurezza domestica. Tra queste c’è la Vigilar, attiva soprattutto nel Riminese e nelle Marche.

"Nell’anno appena trascorso – spiega l’amministratore, Alessandro Giuliani (foto) – le richieste di sopralluoghi, finalizzati all’installazione di un sistema antifurto in appartamenti e ville, sono cresciute del 20 per cento rispetto al 2021. A contattarci sono soprattutto persone che hanno già subito almeno un furto o un tentativo di intrusione, e che per questo motivo hanno deciso di rafforzare le misure di sicurezza attorno alla casa. La nostra mission è quella di progettare, insieme al cliente, un sistema antifurto dotato di sensori e rilevatori e delle tecnologie più avanzate per fronteggiare 24 ore su 24 i tentativi di effrazione da parte dei malvienti. In tanti chiedono inoltre l’attivazione del collegamento con la nostra centrale operativa e del servizio di pronto intervento, con una delle nostre guardie giurate pronte a recarsi sul posto in caso di intrusione. Oggi tutti i dispositivi sono fortemente digitalizzati: questo consente al padrone di casa di avere tutto sempre sotto controllo consultando il proprio smartphone. Molti dei rilevatori di movimento di ultima generazione, inoltre, inviano alla centrale non solo l’allarme per segnalare l’efffrazione, ma anche fotogrammi per documentare e monitorare in tempo reale la situazione". "Da quanto abbiamo potuto appurare con i nostri clienti – continua Giuliani – la fascia oraria più calda, per quanto riguarda i furti in abitazione, è quella compresa tra le 17 e le 20, mentre i bersagli considerati più esposti sono gli appartamenti siti al piano terra. I malviventi cercano prevalentemente gioielli, orologi e naturalmente contanti".

Stando ai dati diffusi nei giorni scorsi dai carabinieri, i furti da soli rappresentano il 55 per cento dei reati denunciati lo scorso anno nella provincia di Rimini. I reati denunciati complessivamente ai militari dell’Arma sono stati 16.154 contro i 14.379 del 2021 (+12%): siamo tornati ai livelli del 2019, prima che scoppiasse il Covid. Ma allo stesso tempo in provincia sono aumentati anche i controlli: 60.765 le persone identificate e 44.641 i veicoli passati al setaccio, con 407 arresti e 2.601 denunce.

Lorenzo Muccioli