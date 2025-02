I rischi sui social e la legge europea

Negli anni ‘90, quando non c’erano i social, si viveva molto meglio perché non c’erano così tanti pericoli come quelli che vivono oggi i giovani. C’era maggiore capacità di socializzazione, si credeva più nei valori e non c’era il cyberbullismo. Non dimentichiamo le parole del 2013 di Carolina Picchio, una ragazzina di 14 anni, morta suicida per insulti social: "Le parole fanno più male delle botte, quello che è successo a me non deve più capitare a nessuno". Sommersa da insulti per colpa di alcune foto girate su chat, Carolina non ha retto e si è lanciata dal quarto piano. Questo triste avvenimento portò alla nascita della prima legge in Europa contro il cyberbullismo, la legge 71 del 2017.

Saliou Seck,

Annarita Tamburini,

Margherita Lombo

Classe II A