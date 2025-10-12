I ristoranti allungano la stagione. Mare d’inverno per dieci locali

L’estate – almeno sul calendario – è finita da un pezzo. Ma sulla spiaggia di Rimini la stagione non si chiude più con la metà di settembre. Il sipario resta sollevato per consentire ai frequentatori dell’arenile di godersi ancora aperitivi e pranzo in riva al mare. "Dopo l’ultima mareggiata diversi locali per lo più a Marina centro e Miramare, hanno riaperto", spiega Marco Mauri (nella foto), presidente del consorzio dei ristoranti e bar di spiaggia di Rimini. I danni causati dal maltempo non hanno scoraggiato chi aveva già deciso di puntare sull’autunno, adattandosi alle nuove condizioni meteo e a una clientela diversa rispetto ai mesi più affollati.

Il pubblico infatti cambia, e lo confermano anche i numeri: in questi weekend l’80% dei clienti è composto da residenti, mentre solo il 20% arriva da turisti, molti dei quali stranieri o visitatori di passaggio per brevi soggiorni. Un flusso regolare di habituée che scelgono di mangiare in riva al mare anche con temperature più fresche. Ma l’attenzione degli operatori è rivolta soprattutto al futuro. Il nuovo piano spiaggia approvato ad agosto è atteso come uno strumento decisivo per il mare d’inverno. La speranza, prosegue Mauri, è "che col nuovo piano si possano montare strutture che possano favorire il prolungamento della stagione". E secondo il presidente del consorzio "le nuove strutture dovrebbero finalmente risolvere il problema degli allagamenti", evitando il ripetersi di scene come quelle viste con l’ultima mareggiata, con l’ondata di maltempo che ha causato danni considerevoli a tante attività di spiaggia.

Ma le richieste del consorzio e degli operatori vanno oltre la sicurezza. Si punta alla possibilità di installare "strutture più protette, come le cupole (in spiaggia le uniche autorizzate per ora sono quelle al ristorante dei bagni Ricci a Miramare, ndr) per poter lavorare e accogliere finalmente la clientela anche nei mesi più freddi".