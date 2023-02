I rivoluzionari romagnoli nel mondo

È stato un ruolo fondamentale quello che ebbero i romagnoli nella nascita e nella diffusione del movimento anarchico mondiale. A ricostruire questo capitolo di storia è Gianfranco Miro Gori nel libro Ceppo e Mannaia. Anarchici e rivoluzionari romagnoli nel mondo (Interno4 edizioni). L’autore, ex sindaco di San Mauro Pascoli e presidente dell’Anpi di Forlì-Cesena, presenta il volume questa sera, alle 21, nella biblioteca Baldini di Santarcangelo in dialogo con il professore Stefano Pivato. Il libro, pubblicato lo scorso ottobre, ha anche incrociato il 150esimo anniversario della nascita dell’internazionale anarchica, avvenuta a Rimini nel 1872. E proprio il titolo, Ceppo e Mannaia, riproduce un motto di saluto dei rivoluzionari romagnoli di quel periodo. Gori racconta le storie di tredici protagonisti di gesta e azioni in tutto il mondo, tra Ottocento e Novecento. Alcuni noti, come Andrea Costa, Amilcare Cipriani e Armando Borghi, altri riesumati dall’oblio, tracciando allo stesso tempo un ritratto del movimento anarchico italiano. Oltre a queste figure, Gori cita il santarcangiolese Amleto Fabbri, un militante molto attivo nel comitato per la liberazione di Sacco e Vanzetti. La serata è a ingresso libero.