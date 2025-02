I robot che lavorano in hotel e ospedali

Si sta diffondendo l’uso dell’intelligenza artificiale. L’IA può aiutare se utilizzata in modo corretto, ma servono norme di sicurezza. Tra gli utilizzi più positivi c’è quello nell’ambito sanitario: in Giappone, accanto a un hotel gestito interamente da robot, sono stati costruiti due robot che assistono anziani in ospedale. Il primo si chiama Robocoach e aiuta gli anziani a mantenersi in forma, il secondo Robobear, un automa che può sollevare una persona dal letto e spostarla su una sedia a rotelle. Le prime tracce di IA risalgono agli anni ’50 con Alan Turing, l’inventore di Enigma che decifrava messaggi in codice nazisti. Oggi l’intelligenza artificiale rappresenta uno dei principali ambiti d’interesse, con ricerche come il machine learning, l’elaborazione del linguaggio naturale, l’IA generativa e la robotica. In futuro l’IA ci ruberà il lavoro e prenderà il nostro posto?

Matteo Birocci, Emma Lucchini, Maria Mussoni, Gianmarco Berlini, classe III M