I romagnoli si fanno valere

Ottimi risultati per gli atleti romagnoli ai Campionati interregionali di taekwondo che si sono svolti al PalaPrometeo di Ancona, l’ex PalaRossini. L’evento, organizzato dal Comitato Marche, ha visto la partecipazione di 517 atleti per 74 società per le categorie cadetti e junior. Per il Taekwondo olimpic Cattolica, 15° posto con 3 ori di Andreas Miserendino, Denys Ostanskys e Awa Sarr. Argento per Sara Spaccamiglio. 17ª posizione, invece, per lo Yonghon Villa Verucchio, con due ori per Emma Maffei e Tijam Fallou, quattro argenti con Arianna Bigucci, Marco Pollini, Josephin Rossi e Benedetta Angelita Campanelli. Due bronzi per Giada Bigucci e Giulia Rigoni. 24° posto, infine, per il Bm Team di Rimini, con due ori di Matteo Martiniin e Piergiorgio Cadeddu, due argenti di Samuele Baccelli e Alberto Giorgi, un bronzo di Martina Martinini. I prossimi appuntamenti in calendario sono quelli del Torneo Kim e Liu per i più piccoli e la Dream cup per le regioni.