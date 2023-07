I sapori della spiaggia Frutta e verdura servite sotto l’ombrellone

Mangiate più frutta. La frutta fa bene. E allora se in estate, il re di ogni buon consiglio, è quello di bere molta acqua e consumare frutta e verdura in abbondanza oggi lo si potrà fare anche in spiaggia, gratuitamente e sotto l’ombrellone. Ieri pomeriggio all’Adriatic Village di Rimini è stato presentato ’Be Fruity 2023’, iniziativa itinerante organizzata dall’agenzia Sg Marketing Agroalimentare che con otto tappe farà conoscere nuovi prodotti ortofrutticoli, selezionati dagli stessi agricoltori. Quindi si potrà provare il melone Dino, novità dell’estate 2023, dell’Agricola Don Camillo, l’uva Piacere Viviana di Op Agritalia, i pomodorini Elisir di Cedior; la mela Giga di Marlene, i mirtilli e lamponi selezionati di Berryway, la pesca e Nettarina di Romagna Igp Solarelli e le susine Metis. Queste nascono dall’incrocio naturale con l’albicocca e garantiscono sapori esplosivi, diversi da frutto a frutto. Sempre oggi pomeriggio dalle 15 sarà possibile raggiungere il chiringuito e sorseggiare uno dei sette cocktail vegetali studiati dalla Bartender Accademy Italia. "Be Fruity nasce dalla presa di consapevolezza che il consumatore chiede l’ortofrutta e la mangia non solo a casa. Ma anche in altri momenti e luoghi – ha spiegato Salvo Garipoli, direttore di Sg Marketing Agroalimentare, assieme al team composto da Chiara Cazzola, Alessia Schepis, Sofia Pizzo e Silvia Sitta –. L’idea, per il secondo anno, è quella di aver raggruppato dei grandi prodotti estivi e di proporli al consumatore in un momento informale e mentre si rilassa, ovvero al mare. Lo scorso anno abbiamo ricevuto grandi apprezzamenti, specie dai più giovani. Tutte le iniziative sono gratuite".

Dalla terra alla spiaggia. Dopo Rimini, domani, si replicherà a Cervia al Balmor, mentre dal 21 al 23 luglio Be Fruity raggiungerà i lidi veneti mentre il 29 e 30 luglio quelli toscani. Anche online sarà possibile immergersi nelle suggestioni di frutta e verdura, giocando e vincendo gadget sul sito befruity.it.

Francesco Pierucci