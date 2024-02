I segni del fuoco sulla città. Aumentano i roghi dolosi

Il segno del fuoco. È quello lasciato impresso sulla pelle della città dalla lunga scia di fiamme che tra la fine del 2023 e inizio del 2024 sta flagellando Rimini e più in generale tutto il territorio provinciale. Un gran numero di roghi che poco ha a che fare con il caso. O meglio, che al numero già elevato di incidenti vede aggiungersi tanti, troppi, casi in cui ad appiccare le fiamme è stata una mano umana. Il rogo doloso di ieri notte, che ha distrutto alcune cabine dell’Adriatic Village a Marina Centro, è infatti solo l’ultimo di una lunga serie che nel corso dell’ultimo mese ha incenerito parecchie abitazioni, condomini, automobili.

L’inizio della follia incendiaria dilagante parte dal rogo del 22 dicembre in via Sacco e Vanzetti a Viserba. Occasione in cui un motorino parcheggiato sotto il portico del civico 7 viene dato alle fiamme – pare da un gruppo di ragazzini, ma le indagini della squadra mobile sono ancora in corso – uno scooter che esplode. E per poco non porta con sè un condominio intero, visto e considerato che il rogo con cui si distrugge parte del porticato era stato generato proprio sotto alle tubature del gas del palazzo. Passano due giorni e pochi civici più in là, sempre in via Sacco e Vanzetti, i piromani tornano alla carica. Questa volta ad avere la peggio è ben più di un motorino e lo scherzo col fuoco costringe a evacuare un intero palazzo, con famiglie costrette a trascorrere la notte in una scuola.

È solo l’inizio. L’ultimo giorno dell’anno ad andare a fuoco non è un palazzo ma una villetta. Anche in questo caso non ci sono dubbi: l’incendio è doloso. La casa, in zona Padulli dove in via Turandot sei mesi prima c’era stato un altro rogo di origine dolosa, è miracolosamente sgombra al momento dell’incendio e alcune telecamere avrebbero anche ripreso due persone proprio mentre davano fuoco alla villetta a schiera.

Salto nel 2024 e l’onda incendiaria non accenna ad assopirsi in città. Dalle abitazioni le fiamme interessano anche le auto e oltre al veicolo bruciato in via Dario Campana, i piromani stavolta si spostano verso sud e a Cattolica, in via Mincio e Arno ignoti carbonizzano due auto e un furgone , appartenenti tutti alla stessa famiglia. Ma non è finita. Per dal 7 gennaio è sufficiente attendere un giorno e di nuovo a Rimini si verifica un altro incendio – questa volta a metà tra il doloso e l’accidentale – quando all’hotel dismesso ’Costa d’Oro’ alcuni occupanti abusivi accendono un focolare, probabilmente per scaldarsi, prima che le fiamme sfuggano al controllo e degenerino in un altro incendio. Per non parlare dei roghi accidentali, appunto, per cui le forze dell’ordine non sono a caccia di responsabili ma che comunque in questo inizio di 2024 di fuoco hanno dato filo da torcere ai pompieri. Come è stato per il condominio di via Balilla, il 20 gennaio, e appena una settimana fa, per l’esplosione all’inceneritore di Coriano.

