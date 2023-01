I segretari del Pd chiamano a raccolta iscritti e sostenitori

Il Pd chiama a raccolta iscritti e simpatizzanti per il congresso territoriale dei circoli di Cattolica, San Giovanni e Valconca questo venerdì dalle 20.30 presso la sala conferenze di SpazioTu, in via Del Prete a Cattolica. Presente il segretario provinciale Filippo Sacchetti. Un’assemblea aperta a tutti coloro, iscritti o non, che "vorranno dare il loro contributo per definire quel nucleo fondamentali di valori a cui dovrebbe ispirarsi un moderno partito di centrosinistra". Un momento di confronto per rilanciare le ambizioni del partito a livello locale e nazionale: "Le risultanze del lavoro dell’assemblea verranno trasmesse al partito nazionale affinchè vengano inserite nel manifesto dei valori e dei princìpi, carta fondamentale del Pd _ come ribadiscono i tre segretari Ivan Ierardi (Cattolica), Francesca Pieraccini (San Giovanni) e Christian D’Andrea (Valconca) _ La fase congressuale che si è aperta con le dimissioni del segretario Enrico Letta si concluderà con il voto delle primarie del 26 febbraio". Tanti i temi sul tavolo: lavoro, sanità, scuola, partecipazione e trasparenza.