I segreti della colazione perfetta

Non solo un servizio, ma un’esperienza: così la colazione in hotel. Ne svelerà i segreti, oggi all’hotel Corallo un maestro del settore, Gaetano Barbuto. Una giornata di formazione per professionisti dell’ospitalità, organizzata dall’Officina del breakfast di Rimini. "Si parlerà del trend delle colazioni, di come sorprendere un ospite, c’è sempre meno tempo per dedicare attenzioni. Allestire un buffet è un servizio meccanico, ma il cliente va sorpreso con un’attenzione mirata. Questo va incentivato, al di là delle stelle della singola struttura. Poi i suggerimenti. "Attenzione al green, abbattimento delle monoporzioni in plastica di marmellate, yogurt, prodotti confezionati". Entra in gioco l’artigiano del breakfast che si dedica alla ricerca di prodotti a chilometro zero. Cosa portare in tavola? "Una colazione che si rispetti deve offrire genuinità e semplicità. Non deve mancare una buona carta di pani selezionati. Se a Milano mi aspetto la michetta, in Romagna attendo la piadina e in Puglia il pane di Altamura. Non devono mancare prodotti freschi: latte, pane caldo, prodotti appena nati, stagionali, artigianali con abbinamenti corretti. Nel riminese potrei far assaggiare delle uova biologiche, ma con rosole dei nostri campi, che hanno un’esperienza da raccontare. Occorre uscire dai vecchi cliché, questa è la carta vincente". ni.co.