I segreti dello spazio raccontati dall’ingegnera. Amalia Ercoli Finzi

"Nel sistema solare, la Terra è solo un granello di sabbia... Vale davvero la pena fare le guerre?". Con questa riflessione profonda e disarmante l’ingegnera Amalia Ercoli Finzi, pioniera della tecnologia aerospaziale (è stata consulente della Nasa) e tra le voci più autorevoli della scienza internazionale, ha chiuso l’altra sera la conferenza Andar per pianeti a Bellaria, nella sede di RomagnaBanca. La serata, organizzato per il cda e i collaboratori dell’istituto, è stata una grande lezione di scienza e umanità. Tra ricordi dello Sputnik, l’epopea di Laika, i viaggi verso Giove e Saturno, l’ingegnera ha incantato la platea: "La Luna sarà il nostro laboratorio per andare su Marte e l’Italia è protagonista di questa avventura". In vacanza a Bellaria, la definisce "un gioiello d’ospitalità".

a.d.t.