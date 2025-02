I segreti di Louis Dassilva. Ecco le chat con Manuela: "L’unica persona sei tu"

di Francesco ZuppiroliRIMINIÈ stato un viaggio. Un vero e proprio viaggio tra un numero elefantiaco di dati e di byte contenuti nei cellulari, laptop e orologi di Louis Dassilva. Un viaggio esplorativo nella scatola nera dell’uomo che secondo la procura di Rimini ha ucciso con 29 coltellate Pierina Paganelli, l’anziana morta nel seminterrato di casa sua in via del Ciclamino il 3 ottobre del 2023. Questo è quanto messo nero su bianco nel responso finale della perizia compiuta dal consulente incaricato del Tribunale, il quale dai cellulari dell’unico indagato per il giallo di Rimini ha fatto emergere anche stralci delle chat segrete tra Louis e l’ex amante, nonché nuora della vittima, Manuela Bianchi. Oppure gli audio in cui Loris Bianchi giorni prima dell’omicidio, lasciava intendere all’amico di essere a conoscenza della relazione clandestina tra lui e sua sorella. Ma soprattutto, la perizia compiuta in incidente probatorio – e le cui conclusioni saranno discusse in apposita udienza lunedì 10 febbraio – ha permesso di cristallizzare movimenti e attività di Dassilva in concomitanza con l’omicidio di Pierina e nel giorno in cui il figlio della Paganelli e marito di Manuela, Giuliano Saponi, venne misteriosamente investito in strada.

Nello specifico, gli accertamenti hanno permesso di recuperare tracce dei messaggi tra la Bianchi e Dassilva cancellati dall’indagato dopo il ritrovamento del cadavere. Frasi del tipo (riportate testualmente, ndr): "Tesoro non è niente, passerà pensando solo e unica persona sei tu", inviato da Louis il giorno dopo il tremendo incidente di Giuliano. Oppure: "Se ti avessi qui ora, avvicinerei il mio corpo al tuo...", sempre da Dassilva alla ex amante, un giorno di metà luglio 2023. A non emergere dagli accertamenti però sono foto o video che ritraggano l’indagato e l’ex amante insieme. L’unica foto di Manuela – che per la procura rappresenta il movente alla base del delitto d’impeto compiuto da Louis, per difendere appunto la donna e se stesso da Pierina – risulta essere quella del suo profilo Watsapp. Unica traccia multimediale tra "decine di migliaia di foto" e video complessivamente esaminati: "Nessuno di questi ritrae Bianchi Manuela", recita la perizia finale.

C’è invece in un messaggio di Loris, la confessione all’amico di sapere del rapporto clandestino, di quello che Bianchi chiama "un forte sentimento", quando ringraziando Louis per quello che fa per la sorella dice: "Sei il suo super eroe"; "il sentimento che ha per te e il vostro sentimento che avete, è bello forte". Nessuna sorpresa invece è arrivata sugli orari di utilizzo dei telefoni da parte di Dassilva la sera del delitto. Quando il 34enne senegalese ha fatto registrare un’attività dell’app Salute fino alle 21.46, per poi lasciar passare quasi un’ora di vuoto prima di riprendere l’attività alle 22.38 con 15 passi (Pierina è stata uccisa alle 22.13 e la persona ripresa dalla cam3 è transitata alle 22.17). Nel mezzo, il nulla. Solo una breve attività di sistema del secondo cellulare alle 22.16. Orari analoghi per le acquisizioni cloud, che hanno evidenziato come tra le 20.54 e le 22.54 Louis non abbia compiuto navigazioni. Mentre quando Giuliano è stato investito, il 7 maggio alle 5.30, la prima attività di Dassilva risale alle 5:47 per un collegamento a YouTube.