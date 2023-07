I sentieri della memoria Il capitano Monticelli, reduce dalla Russia L’odissea di un medico

di Carlo

Tra le decine di migliaia di militari mandati "al macello" durante la Seconda guerra mondiale nelle steppe russe c’era anche il riminese Manlio Monticelli. Per anni ha chiuso in sé le sue brucianti memorie. Solo dopo la sua morte, a distanza di tanto tempo (grazie alla figlia Ines che vive in Puglia), è stato pubblicato un libro in cui non è scritta mai la parola vinti o vincitori; ma è la condanna di chi ha voluto la guerra.

A Rimini, purtroppo, ben pochi ricordano la figura di quest’uomo che è stato direttore dell’ospedale militare da campo 837 in Russia dall’aprile del 1942 all’aprile del 1943. Durante tutto il periodo tiene un "Diario di guerra" nel quale registra in modo scrupoloso le vicende della sua unità al seguito delle truppe italiane dell’Armir (Armata italiana in Russia), da Sugres fino a Millerovo. "Un anno in Russia con l’Armir" (ed. Tralerighe), è il titolo del libro che raccoglie appunto il diario del capitano.

Manlio Monticelli nasce a Notaresco nel 1902, in provincia di Teramo. Ma dall’Abruzzo si trasferisce presto a Perugia dove si laurea in medicina nel 1927, poi a Bologna si specializza in pediatria. Nel 1935 sposa una giovane collega, Lina Montanari di Morciano e con lei va a vivere a Rimini dove affianca alla libera professione, l’incarico di direttore di alcune colonie marine e dell’"Ospedale dei Bambini e dell’Aiuto materno". Nascono tre figli, Ines, Brunella e Antonio. Parte per la Russia l’11 aprile del 1942. Ai primi di agosto è a Millerovo. In inverno assiste all’arrivo in massa di soldati non solo italiani, in rapida e tragica ritirata dalla prima linea per la grande offensiva russa.

"Arrivano centinaia e centinaia di soldati sbandati, feriti e congelati – scrive nel diario –. Molti congelati non possono più mettere le calze e le scarpe per il gonfiore, hanno i piedi neri dalla cancrena che avanza, inesorabile".

La temperatura si aggira fra i 20 e i 30 gradi sotto zero. Seguono poi i lunghi e tormentati giorni dell’assedio della città. "Sotto le bombe e di fronte al pericolo di una morte imminente, le persone cosiddette normali hanno tutte paura. Per la paura c’è chi non riesce più a parlare, chi parla sempre, chi non si muove, chi non sta fermo un minuto, chi ride troppo e chi diventa cupo e c’è anche chi diventa egoista in modo bestiale fino ad arrivare al “mors tua vita mea“".

A partire dal 7 gennaio 1943, cominciano le tappe di una dolorosa e difficile ritirata nel freddo glaciale di quell’inverno, che causa al capitano Monticelli un congelamento alle gambe. "Il vetro del mio autocarro è coperto di neve e di ghiaccio, dentro e fuori. Il tergicristallo non può togliere il ghiaccio e non funziona più. Non vediamo più nulla. L’autocarro sbanda, affonda nella neve e finiamo fuoristrada". Rientra in Italia nel maggio del ’43 con due encomi solenni, una proposta per la Croce di guerra e un’invalidità permanente.

Ma dall’8 settembre, con la firma dell’armistizio, la situazione precipita e i tedeschi occupano Rimini. Nel frattempo Monticelli trasferisce la famiglia sotto una galleria della ferrovia a San Marino. La casa in città viene distrutta dalle bombe. Dopo la Liberazione torna a Rimini, riprende a lavorare e nel 1946, alle prime elezioni amministrative, è eletto consigliere comunale nelle liste del Psi con l’incarico di occuparsi dei problemi socio-sanitari della città. Poi come assessore all’igiene e alla sanità, collabora con il Comitato svizzero di Soccorso Operaio di Zurigo che vuole aprire a Rimini un "Giardino d’infanzia italo-svizzero" per accogliere orfani di guerra per sopperire alla mancanza di edifici scolastici, quasi tutti distrutti. Il Centro è un villaggio di prefabbricati nei quali vengono allestite classi d’asilo e di scuola elementare, poli ambulatori, locali multifunzionali e una Casuccia per gli orfani di guerra, un aiuto prezioso per l’infanzia oltre che un luogo di elaborazione di idee, tutt’ora presente in città. Nel 1949 gli viene conferita la Croce al merito di guerra.

La mattina del 18 aprile 1952, dopo aver accompagnato i figli a scuola, muore a Rimini per un attacco di angina pectoris, probabile conseguenza dei patimenti subiti in guerra. Quella dei soldati italiani in Russia fu immane tragedia e il libro di Manlio Monticelli è necessario per non dimenticare un’atrocità che si è consumata a causa della follia dei totalitarismi. La sua vicenda è quindi da riscoprire, valorizzare, da non dimenticare. Anche per far presente alle nuove generazioni che il suo sacrificio non è stato vano. La sua esperienza in Russia e la sua vita professionale, ci lasciano un impegno di pace, che noi abbiamo il dovere di perpetuare.