"I servizi? Spero che migliorino"

"Da docente, osservo con estrema preoccupazione l’annuncio degli aumenti delle tasse in Emilia Romagna – Giulio Nicosia – So che riguarderanno anche il settore sanitario, ma è essenziale che ogni aumento sia giustificato da un miglioramento della qualità dei servizi. Non possiamo ignorare che gli studenti e le famiglie sono già gravati da spese universitarie e in alcuni casi devono affrontare il doppio dei costi a causa della crisi economica. La Regione Emilia Romagna a mio avviso – continua Giulio Nicosia – deve investire in modo strategico per non far pesare tutto su chi già fa fatica ad andare avanti proprio a causa degli aumenti".