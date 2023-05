"I silenzi di Zanchini sulla guerra dei polli"

Quale occasione migliore della presenza a Novafeltria di un sottosegretario e un presidente di commissione, per parlare dell’allevamento di polli? Per il Pd l’incontro sull’agricoltura a cura della Lega svoltosi alcuni giorni fa, era "il momento giusto per trattare il progetto di Fileni". "Invece il sindaco Zanchini, che dice di essere dalla parte dei cittadini e contro l’allevamento intensivo alle parole non fa seguire i fatti. E nessuno degli altri sindaci presenti ha ritenuto opportuno manifestare preoccupazione e contrarietà".