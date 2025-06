I simboli di Rimini. Riapre dopo dieci anni il mitico giardino dell’ex ristorante Pic Nic

Per cinquant’anni, dal 1965 al 2015, migliaia di riminesi si sono accomodati ai suoi tavoli, rendendolo, di fatto, il baricentro della vita politica, mondana, sportiva e studentesca riminese. Il giardino del Pic Nic, leggendario ristorante di via Tempio Malatestiano, era rimasto chiuso da quando, nel 2015, la morte tragica del fondatore Maurizio Bellini aveva messo fine alla parabola gloriosa del locale. Esattamente dieci anni più tardi - qualche sera fa - quello stesso giardino, che fu teatro di epici incontri e interminabili serate a parlare di basket e politica, che pareva destinato a un irreversibile degrado, ha ripreso vita e colore. A restituirlo alla città, sono stati i fratelli calabresi Salvatore e Matteo Aloe, fondatori della catena di pizzerie Berberé: l’insegna occupa, già da un anno e mezzo, la sala del ristorante caro a generazioni di riminesi.

"Volevamo aprire questo spazio all’aria aperta già la scorsa estate – esordisce Salvatore Aloe, che era presente, mercoledì sera, all’inaugurazione del dehor – ma i lavori di recupero e l’ottenimento dei permessi hanno richiesto più tempo del previsto. Siamo felici di restituire un luogo così importante al centro cittadino: ho letto anch’io, qualche mese fa, il bel libro che Nicola Gambetti ha dedicato al Pic Nic ("… Il Pic Nic resta", edizioni Youcanprint, ndr) e ho capito quanto senso di comunità, quanta memoria e storie custodiscano queste mura. È vero, siamo una catena (Berberè annovera venti locali in Italia tre 3 a Londra, dando lavoro a oltre 300 persone, ndr), ma cerchiamo sempre di conoscere le realtà locali in cui ci insediamo, di coglierne i valori".

Aloe dice la sua anche sulle tante vetrine che, giorno dopo giorno, vanno spegnendosi nel centro storico: un’emergenza, quella della desertificazione urbana, che accomuna Rimini a gran parte delle città italiane ed è dovuta a una molteplicità di fattori. "Come attività, possiamo dare il nostro contributo portando luce, vita e movimento; facendo in modo, insomma, che le vie del centro storico restino animate e sicure anche di sera". A proposito di sicurezza, Berberè è stato il primo locale in Italia a ricevere, un mese fa, il riconoscimento internazionale ‘Safe space’ (dall’inglese, ‘spazio sicuro’), per il proprio impegno nel contrastare la violenza di genere.

Oltre a sostenere i centri antiviolenza della rete italiana Dire, la catena promuove campagne di sensibilizzazione nei propri ristoranti. I menu, gli adesivi attaccati sui muri, le cartoline nelle toilette e i cartoni della pizza riportano un ‘qr code’ che indirizza chiunque ne abbia bisogno verso il centro anti-violenza più vicino.

Maddalena De Franchis