I sindacati: "Basta con i subappalti a cascata"

"Una strage quotidiana". I sindacati tornano a puntare il dito sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, dopo l’incidente mortale che ieri mattina ha coinvolto il 65enne Michele Pepe. Nel comunicato a firma dei segretari provinciali di Cgil, Cisl e Uil -Francesca Lilla Parco, Elena Fiero e Giuseppina Morolli (foto) – e da quelli di categoria, viene stigmatizzata soprattutto la catene infinite di subappalti" oltre alla "modifica del codice degli appalti varata dal Governo" che " rischia di peggiorare ulteriormente le condizioni di sicurezza dei lavoratori, perché darà l’opportunità anche nei lavori pubblici di attivare subappalti a cascata". "Quest’infortunio mortale così come tutti gli altri accaduti nel settore edile – incalzano i sindacati – fotografano una situazione indegna per un Paese civile, che va messo in relazione con un’urgente e seria riforma del sistema pensionistico che da tempo chiediamo, in quanto i lavori non sono tutti uguali e alcuni ad una certa età sono più rischiosi di altri". Perché, come ricordano i sindacati, "un incidente mortale, non accade per caso, c’è sempre uno o più fattori di sottovalutazione del rischio o di non applicazione delle norme, ma specie per le fasce di età più avanzate, potrebbero essere mancati i riflessi, o quel lavoratore non doveva proprio stare su quell’impalcatura, e in ogni caso quando accade un infortunio grave qualcosa è mancato".