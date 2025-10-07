I sindacati chiamano i lavoratori sul Pianello e scrivono una lettera ai Reggenti e alla politica

Alla vigilia dello sciopero generale in programma oggi sul Titano, i tre segretari generali di Csdl, Cdls e Usl hanno scritto una lettera ai Capitani Reggenti, ai gruppi consigliari e ai partiti politici, per informarli "delle nuove simulazioni legate alla riforma Igr e chiedere di fermare l’iniquità e l’ingiustizia del progetto di legge", fanno sapere. Questo alla vigilia del nuovo sciopero generale, appunto, per ribadire le ragioni della mobilitazione e chiamare all’appello lavoratori, pensionati e cittadini domani in Piazza della Libertà. "Dalle elaborazioni effettuate sui redditi da impresa individuale e lavoro autonomo emergono dati vergognosi e profondamente iniqui – si legge nella lettera scritta dai sindacati – Le comparazioni tra la situazione attuale e il pdl di riforma Igr, come approvato in Commissione Finanze, evidenziano che, in assenza di redditi aggiuntivi, tali imprese risultano parecchio avvantaggiate. Si conferma, dunque, la profonda asimmetria e ingiustizia di un progetto di legge che scarica il peso della manovra soprattutto sui redditi da lavoro dipendente e pensioni e in modo particolare sui frontalieri". Alla luce di questi elementi, "chiediamo alle forze politiche di maggioranza e di opposizione di esaminare attentamente le simulazioni allegate e di farsi carico della responsabilità di cancellare questa vergogna, che rischia di ampliare ulteriormente le disuguaglianze sociali e compromettere la coesione del nostro Paese.