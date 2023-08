I sindacati del Titano piangono la scomparsa di Mirko Bianchi, storico funzionario della Federazione costruzione e servizi e membro per molti anni del Consiglio confederale della Cdls. Bianchi ha iniziato il suo impegno sindacale nel lontano 1984 ed è stato, fino al suo pensionamento avvenuto nel 2022, uno dei protagonisti della nascita e dello sviluppo della Federazione costruzioni e servizi, con una intensa attività nell’ambito dei contratti del settore edilizio pubblico e privato, dei salariati dell’Azienda di produzione e dei lavoratori del commercio. "Ricordiamo Mirko con grande affetto – scrivono dalla Cdls – per le sue qualità professionali, concentrate nella difesa dei diritti sindacali delle categorie che ha seguito nel corso degli anni e per le sue doti umane, caratterizzate da una profonda sensibilità nei confronti dei colleghi e delle lavoratrici e lavoratori". "Ricordiamo con affetto Mirko – scrivono il Segretario Enzo Merlini della Csdl e il segretario Fucs Stéphane Colombari – abbiamo apprezzato le sue qualità professionali, che si sono concretizzate nel suo costante impegno nella difesa dei lavoratori e dei diritti dei più deboli".