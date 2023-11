I sindaci della Valmarecchia: "Grazie al generale Figliuolo per le somme stanziate"

Un "grazie" di cuore al generale Figliuolo, commissario per l’emergenza alluvione. Arriva dai sindaci di Pennabilli, Mauro Giannini, e Casteldelci, Fabiano Tonielli. Comuni tra i più colpiti. Un grazie sia per le rilevanti somme messe a disposizione (oltre 9 milioni a Pennabilli, 7 a Casteldelci) ma anche per la celerità e nella vicinanza nella gestione dell’emergenza. "Grazie per la

professionalità, la competenza, l’efficienza, la concretezza – afferma Mauro Giannini – che hanno dimostrato nel gestire l’emergenza post-alluvione che ha gravemente devastato la Romagna. In particolare grazie al commissario Figliuolo per la celerità con cui ha fatto erogare le somme per i lavori di somma urgenza fatti nel territorio di Pennabilli (appena tre giorni dopo la rendicontazione) e per le somme stanziate (9.107.000 euro) per la messa in sicurezza del territorio di Pennabilli... Figliuolo, ha addirittura messo a disposizione dei Comuni che ne facciano richiesta, del personale qualificato (216 figure) per supportare gli uffici tecnici". "Figliuolo e la sua struttura – fa eco Tonielli – sono stati qui, ci hanno risarcito da subito le risorse da noi anticipate. Siamo andati già avanti con la progettazione dei successivi interventi di ripristino del territorio, come lui stesso ci ha subito suggerito, e ora che arrivano le risorse siamo pronti a procedere. Il governo ha mantenuto la parola. Aspettiamo ancora i fondi per le frane del 2010". "L’onorevole Gnassi non ha argomenti quando sostiene che mancano le ordinanze per il ripristino dei territori – dice la parlamentare FdI Beatriz Colombo –. Le ordinanze ci sono e se la piattaforma Sfinge per le richieste di indennizzo sarà pronta solo il 15 novembre è perché la Regione non l’ha ancora ultimata".

Mario Gradara