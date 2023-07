I sindaci fanno squadra "Sì alla nuova Marecchiese"

Prima il progetto di nuova viabilità che passa dalle mani del progettista architetto Preger all’Anas, poi l’intervento dell’assessore di Santarcangelo Filippo Sacchetti che non ritiene una nuova strada la scelta giusta. La Marecchiese, insomma, è sempre al centro dell’attenzione. E domani è in programma un incontro tra amministrazioni di vallata e provincia. Chi è sceso in strada mettendo decisamente la freccia è l’assessore con delega a Pianificazione urbanistica e sviluppo sostenibile di Santarcangelo Filippo Sacchetti (nonché segretario provinciale Pd). "Con tutto quello che comporterebbe una nuova strada in termini di tempi, costi ambientali ed economici per la costruzione, siamo sicuri sia la scelta giusta?". Il sistema alternativo di mobilità green per la vallata propugnato dall’assessore Sacchetti non incontra però i favori dei sindaci dell’alta Valmarecchia. Il primo cittadino di San Leo, Leonardo Bindi, ad esempio, dice: "Dimezzare i tempi di percorrenza della Marecchiese e aumentare la sicurezza giocoforza deve prevedere nuovi tracciati ove non è possibile intervenire sugli attuali. Il ministero a Roma si è speso per mettere in campo ingenti risorse per una nuova arteria: su questa prospettiva necessaria per il futuro della vallata i sindaci dell’alta valle fanno squadra". Sulla stessa lunghezza d’onda il collega di Sant’Agata Feltria. "Da tempo parliamo di questa strada, si rimbalzano idee e responsabilità, intanto incidenti e feriti tutto l’anno continuano e sono una ferita aperta per ogni amministratore" dice Goffredo Polidori. E ancora: "Possiamo discutere di ciclopedonale e trasporto pubblico potenziato, ma non ci sono alternative ad una Marecchiese sicura e con tempi percorrenza più corti verso Rimini. Già alle 7 del mattino la Sp 238 già non percorribile. Una strada come è stata disegnata fino a Torello è imprescindibile per la vallata".

"Ho invitato Sacchetti a esprimere il suo pensiero di fronte ai cittadini – è deciso il sindaco di Novafeltria, Stefano Zanchini - Non è il pensiero né dei cittadini né degli 8 sindaci dell’alta valle che in quanto amministratore deve rispettare. Se sono contro la strada devono dirlo, non lanciare suggerimenti che non contrasterebbero lo spopolamento dell’alta valle".