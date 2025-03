I sogni felliniani nella matita di David Parenti

Sono tutti da ammirare, uno ad uno. Sono i ritratti, a matita su carta, cartoncino o tavola, di registi e attori che hanno fatto la storia del cinema italiano del ’900. Da ieri, giorno dell’inaugurazione, è possibile farlo visitando la mostra al Fulgor (allestita fino all’8 giugno) di opere pittoriche e grafiche dell’artista David Parenti dedicate alla settima arte, in particolare su Federico Fellini e Pier Paolo Pasolini. Una mostra organizzata in occasione del 50esimo anniversario dalla scomparsa del poeta, scrittore e intellettuale. Sudari di cinema: Fellini, Pasolini, De Sica &… espone una serie di opere che omaggiano il mondo del cinema e del teatro, fulcro dell’ispirazione dell’artista. Il primo ciclo di opere di Parenti nel 1995, dedicato a Pasolini.

Dal 2003 l’artista, di origini genovesi ma reggiano di adozione, si è dedicato poi a un ciclo di opere che omaggia il trasognante mondo di Fellini, con una tecnica un poco più ‘alleggerita’ rispetto ai tormenti pasoliniani. Attraverso i suoi ritratti Parenti ci porta a riscoprire uno dei capolavori felliniani, Otto e mezzo, approfondendo il rapporto tra il Maestro riminese e Marcello Mastroianni, come suo ‘alter ego’, in immagini che lo raffigurano come una sorta di suo doppio sul grande schermo. Ci sono poi i ‘sogni felliniani’ con alcuni dei grandi interpreti diretti negli anni, fino ai suoi ultimi ‘pazzi’: Benigni e il compianto Villaggio. Più recenti sono i ritratti affrontati di Marlon Brando e di James Dean. L’ultimo ciclo di opere, del 2023 e del 2024, riguarda De Sica e Mastroianni. Realizzate su carta antica giapponese e carta fatta a mano di gelso con presenze floreali-vegetali, le sue opere sono apparizioni calde e vitali di un cinema lontano, icone di un mondo perduto, che non potrà più ritornare.

Nel frattempo è stata prorogata fino al 21 aprile al Fulgor la mostra I disegni di Federico Fellini nella collezione di Danilo Donati. In mostra ci sono 27 disegni del Maestro (20 su carta e 7, originali e rari, su tovaglioli) risalenti agli anni ’70 appartenuti a Donati, uno dei grandi costumisti e scenografi del cinema italiano, vincitore di un premio Oscar per i costumi del film Il Casanova, che sono esposti al Fellini Museum insieme a quelli di Roma.