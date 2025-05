I sogni non hanno età: "Mi mancava il mare"

Un giorno, parlando con Iria, la donna che la assiste in casa, si è lasciata andare ad una confidenza: "Mi piacerebbe tanto poter vedere il mare ancora un’altra volta". Un piccolo sogno nel cassetto, apparentemente irrealizzabile per Vittoria Giuliani, 84 anni, originaria di Roma ma residente a Morciano. Primo: perché l’anziana è una donna disabile, costretta spostarsi in carrozzina e che con grande difficoltà riesce a compiere qualsiasi spostamento fuori dalla propria abitazione. Secondo: perché le figlie della signora abitano all’estero e non c’è nessun altro che avrebbe potuto darle una mano a raggiungere la spiaggia, così vicina eppure all’apparenza tanto lontana. Per fortuna, quella confidenza, attraverso il passaparola, è arrivata fino all’orecchio di alcuni volontari. Quelli dell’Associazione nazionale carabinieri di Morciano di Romagna e San Clemente e quelli della Croce Adriatica di Misano Adriatico. Che hanno deciso di attivarsi per consentire a Vittoria di realizzare il suo piccolo, grande sogno. Così ieri mattina l’84enne è salita sull’ambulanza che l’ha accompagnata fino alla spiaggia di Misano, in via Litoranea Nord. I volontari hanno sollevato delicatamente la carrozzina e l’hanno posata con attenzione sulla sabbia dello stabilimento, spingendola fino al bagnasciuga. Dando così modo a Vittoria di assaporare le emozioni che desiderava vivere da tanto, troppo tempo: respirare a pieni polmoni l’aria di mare, farsi scompigliare i capelli dal vento, sotto il sole di una bella mattina di maggio, immergere i piedi nell’acqua. Al suo fianco, oltre ai volontari, l’amica inseparabile, Iria, dal cui interessamento è nata l’iniziativa svoltasi ieri mattina sul litorale misanese. "Per noi non c’è gioia più grande che vedere la felicità negli occhi di chi realizza un desiderio atteso da tempo" spiega il luogotenente dei carabinieri, Luca Fanini, presidente della sezione di Morciano - San Clemente dell’Anc. La giornata è stata ricca di emozioni e momenti indimenticabili, coronata dall’entusiasmo e dalla gratitudine di Vittoria, che ha espresso la sua profonda gioia: "Non avrei mai pensato che questo potesse davvero accadere. Grazie di cuore a tutti coloro che hanno reso possibile questo momento indimenticabile". Non sono mancate, ovviamente, le foto di rito con la cartolina del mare sullo sfondo, insieme ai volontari e a tutti coloro che hanno contribuito a trasformare in realtà il sogno di Vittoria.

Lorenzo Muccioli