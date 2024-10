I soldi dell’alluvione per sistemare la palestra di via Bergamo. La palestra, spiegano dal municipio, era stata "gravemente compromessa dalle intense piogge e dagli allagamenti che avevano danneggiato la copertura e alcune parti strutturali dell’edificio". Terminata la perturbazione che nel 2023 aveva messo sott’acqua parte della Romagna, anche il Comune di Riccione si era unito a quelle amministrazioni che chiedevano denari per sistemare i danni del maltempo.

Ora che è arrivato il contributo riconosciuto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con ordinanza firmata dal commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, il generale Figliuolo, può partire il cantiere. Gli interventi previsti includono il ripristino dell’impermeabilizzazione della copertura e la riparazione delle porzioni di muratura, per poter garantire nuovamente la piena funzionalità della struttura. I soldi destinati al Comune riccionese ammontano a un milione di euro. Una parte della cifra sarà destinata alla palestra di via Bergamo mentre gli interventi finanziati più rilevanti sono la ricostruzione della piastra polivalente e della struttura geodetica con la realizzazione di una nuova palestra all’interno del centro sportivo Italo Nicoletti, i lavori per la piastra polivalente di viale Ionio e di altre strutture sportive, tra cui le palestre di viale Trebaci/Capri.