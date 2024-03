I sospetti del senatore Croatti : "La politica resti fuori dai giochi"

A temere ’favorismi’ del governo per L’Aquila non c’è soltanto il Pd riminese. Dopo gli attacchi del deputato Andrea Gnassi anche Marco Croatti, senatore del Movimento 5 stelle, interviene a gamba tesa e chiede al governo di assegnare il titolo di Capitale della cultura del 2026 con criteri equi, senza favorire le città dove il centrodestra amministra.

"Questa settimana – ricorda il senatore riminese – si sono concluse a Roma le audizioni delle 10 candidate finaliste per la designazione della Capitale italiana della cultura 2026. Le delegazioni hanno presentato i loro progetti ed è stata una fase emozionante e intensa in cui i 10 territori hanno raccontato la loro storia, il loro futuro e i percorsi culturali che rendono così uniche e speciali le rispettive candidature". Progetti che "hanno raccontato ancora una volta la creatività, la ricchezza, l’unicità del nostro Paese". Adesso "l’auspicio – dice Croatti – è che tutta questa bellezza non sia rovinata dagli artigli della politica. La scelta del vincitore, che sarà proclamato entro fine marzo, deve ricadere sul progetto migliore". Invece "in queste ore troppi politici e politicanti, forse per avere visibilità o per consenso, millantano e annunciano appoggi di ministri del governo Meloni ad alcune candidature". E per Croatti questo "è il modo più brutto e cinico per calpestare l’impegno e la passione dei territori finalisti, che hanno presentato i progetti coinvolgendo le loro comunità, professionisti e artisti. Faccio ovviamente il tifo per Rimini, ma rivolgo l’appello affinché la politica stia fuori da questa scelta e lasci che a vincere davvero sia solo la cultura italiana".