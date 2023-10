I Superabili senza limiti: primi in Italia

In-Superabili. Riccione si aggiudica così il campionato Italiano come miglior società. Stiamo parlando della sezione Superabili della Polisportiva che nella quarta tappa del campionato italiano nuoto acque libere, organizzato da Finp a San Teodoro in Sardegna, ha visto Cristian Lucarelli vincere la medaglia d’oro nei 1500 metri per la categoria s3s6. Campioni d’Italia, la Superabili è qualcosa di più delle competizioni. La sezione ha una funzione sociale importante perché infonde fiducia negli atleti che vogliono intraprendere un’attività sportiva e superare i propri limiti. "La mission – spiegano dalla Polisportiva – è quella di essere un esempio per tutti coloro che presentano patologie importanti: non è impossibile rimettersi in gioco e continuare a inseguire i propri sogni".