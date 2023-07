"I T-red non siano una ’macchina’ da soldi"

Il tempo delle multe arriverà dopo l’estate. Entreranno in funzione solo tra qualche mese i nuovi T-red all’incrocio tra la via Emilia e viale Mazzini. Sono le telecamere che multano chi passa con il rosso. A Santarcangelo sono già state utilizzate in passato, tra il 2007 e il 2009, poi furono disattivate dopo la valanga di ricorsi. I nuovi impianti, montati da settimane, stavolta saranno gestiti direttamente dalla polizia locale. Inoltre, a differenza del passato, il semaforo sarà dotato di un temporizzatore che indicherà agli automobilisti la durata dei secondi del giallo. Proprio per montare il temporizzatore e fare poi un adeguato periodo di test e monitoraggio prima di partire con le multe, l’attivazione delle telecamere è stata posticipata a dopo l’estate.

Per Walter Vicario, commissario di Forza Italia, bene ha fatto il Comune a cambiare la strategia sui T-red. "E la soluzione decisa è quella che avevamo suggerito già lo scorso 12 maggio, invitando il Comune a installare i temporizzatori che indicano la durata delle varie fasi del semaforo, in uno degli incroci più trafficati della città". Secondo Vicario "l’amministrazione ha rettificato le proprie decisioni e questa va nella direzione giusta". Le telecamere, continua l’esponente di Forza Italia, "devono servire da deterrente contro l’alta velocità, ma non devono diventare né la causa di tamponamenti per le improvvise frenate, né essere percepite come ennesima vessazione per i cittadini al solo scopo di fare multe e incassare soldi". "L’obiettivo – conclude – deve essere invece la riduzione del numero di incidenti. Tutte le strumentazioni utili a perseguire questo risultato vanno adottate, al tempo stesso gli automobilisti vanno messi nelle condizioni di poter contribuire a rendere più efficiente e sicura la circolazione". Per Vicario la scelta finale del Comune, con la decisione di montare il temporizzatore, è un risultato "ottenuto anche attraverso le proposte di FI".