"I T-red porteranno solo una pioggia di ricorsi"

Tornano le telecamere che multano chi passa con il rosso al semaforo a Santarcangelo. Tempo qualche mese, e gli impianti saranno nuovamente attivati all’incrocio tra la via Emilia e viale Mazzini. Santarcangelo fu il primo comune a installare questi strumenti, nel Riminese. Era il 2007, e le telecamere restarono attive per meno di due anni. Dopo le quasi 6mila multe fatte nel 2007, le quasi 4mila nel 2008, all’inizio del 2009 l’amministrazione guidata allora dal sindaco Mauro Vannoni decise di disattivarle. Troppe le polemiche, troppe le proteste e i ricorsi: oltre 600. E in diversi casi i giudici tirarono le orecchie al Comune di Santarcangelo, perché la fase dell’arancione durava troppo poco. Parecchi anni dopo il Comune ci riprova, e la minoranza spara a zero sulla decisione. "Migliaia di multe, proteste, centinaia di ricorsi, questo il risultato dell’installazione dei T-red oltre 15 anni a Santarcangelo, ai semafori sulla via Emilia. Eppure – attacca Jenny Dolci, avvocato e consigliere della lista Bene in Comune – tutto questo non è bastato a far comprendere all’amministrazione che lo strumento non è adeguato. Eppure basterebbe poi esaminare le statistiche dei sinistri nelle varie zone per capire quali siano le situazioni che presentano reali necessità di interventi per la messa in sicurezza".

La Dolci non ha dubbi: "Si tratta di un’inutile spesa per le casse comunali. Senza calcolare le spese legali a cui il Comune potrebbe andare incontro considerato che si tratta di impianti che, spesso e volentieri, presentano problemi e difetti di taratura, tali da legittimare impugnazioni e ricorsi. Siamo di fronte a una scelta presa senza criterio". "Immagino – conclude la Dolci – che i dispositivi verranno tolti o sospesi alla vigilia delle prossime elezioni amministrative di Santarcangelo, com’era già accaduto con l’amministrazione Vannoni nel 2009. Chi vuol capire capisca". Va detto che, rispetto ad allora, stavolta le telecamere saranno gestite direttamente dalla polizia locale (e non, come avvenne all’epoca, da una ditta esterna). E rispetto al 2007, le tecnologie per questi impianti hanno fatto passi da gigante. Tant’è che sono diversi i Comuni vicini che da anni hanno installato telecamere che multano chi passa con il rosso al semaforo, tra cui Rimini e Riccione.