I T-red restano spenti: multe dopo l’estate

C’è chi frena bruscamente, appena si accorge delle telecamere. In più di un’occasione si è sfiorato il tamponamento a catena sulla via Emilia a Santarcangelo, all’incrocio con via Mazzini, dove sono montate da tempo le telecamere che multeranno chi passa con il rosso. Il Comune di Santarcangelo in un primo tempo aveva valutato di attivare gli impianti già quest’estate, previo un congruo periodo di test senza multe. Ma i tempi si allungheranno. I lavori di installazione vanno ultimati, manca ancora il montaggio del ’temporizzatore’ che avvertirà gli automobilisti della durata del giallo, prima che scatti il rosso. E, come detto, prima di cominciare con controlli e sanzioni ci sarà una fase di monitoraggio senza multe. "Le telecamere – ribadisce il Comune – non sono ancora operative. L’attivazione degli impianti sarà ampiamente comunicata ai cittadini e con largo anticipo". Di certo di controlli e sanzioni a questo punto non se parla prima dell’autunno.

Intanto proseguono i lavori di riqualificazione della rete idrica lungo viale Mazzini. Dopo il tratto tra le vie Emilia e Don Giovanni Verità, da domani il cantiere (a cura di Hera) si sposta in quello tra le vie Don Giovanni Verità e San Marino, che resterà chiuso al traffico e alla sosta. I lavori andranno avanti fino al 21 luglio almeno. Si lavorerà dal lunedì al venerdì, mentre la strada verrà riaperta al traffico nei fine settimana il tratto di strada verrà riaperto alla circolazione. Anche in via Buonarroti sarà vietata la sosta su entrambi i lati. Deviato anche il percorso dei bus (tutte le informazioni sul sito di Start Romagna).