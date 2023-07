I tagli ai fondi del Pnrr "Spariti i venti milioni per il nuovo lungomare"

di Manuel Spadazzi

La scure del governo sui fondi del Pnrr si abbatte sulle grandi opere del Riminese. A rischio ci sono il nuovo lungomare di Rimini, da Bellariva e Rivazzurra, la riqualificazione delle piazze della Repubblica e delle Nazioni a Cattolica e altre interventi milionari del territorio riminese, che dovevano essere finanziati dal Pnrr. Opere messe in discussione dai tagli, per 16 miliardi, di parte dei finanziamenti destinati ai Comuni. A Palazzo Garampi hanno già fatto le verifiche, dopo l’annuncio del ministro agli Affari europei Raffaele Fitto. I lavori del Parco del mare per i tratti 6 e 7, ovvero da piazzale Gondar a viale Latina, sono tra le opere coinvolte dalla sforbiciata del governo. L’intervento, da 25 milioni di euro, aveva inizialmente ottenuto 20 milioni dai fondi ministeriali per la rigenerazione urbana. Un finanziamento poi confluito nei fondi del Pnrr. "La mannaia del governo – attaccano da Palazzo Garampi – cala sui Comuni più virtuosi. Avevamo già fatto la gara d’appalto per i lavori, che dovevano iniziare a ottobre". Già, ma adesso? "Il ministro Fitto ha assicurato che i soldi saranno recuperati da altri fondi, ma – rincara il Comune di Rimini – allo stato attuale non v’è alcuna garanzia di legge né amministrativa che questo avvenga, e in tempi brevi". E anche se i soldi arrivassero "c’è il rischio che si debba ripartire da zero, con nuove convenzioni e nuovi accordi, facendo slittare così l’inizio dei lavori". Ma Rimini "ha la necessità di partire con i lavori immediatamente dopo l’estate, per non interferire con la prossima stagione turistica". Da qui "la richiesta al governo di garanzie immediate, sia finanziarie che procedurali". E se questo non avverrà "è molto concreta – avverte il Comune – la possibilità di contenziosi legali (contro il governo) con adeguate richieste risarcitorie, proprio perché l’appalto per il lungomare è già stato fatto" e le imprese hanno già ordinato i materiali e preso in carico il personale per i cantieri.

Trema anche Cattolica, che tramite i fondi del Pnrr doveva rifare piazza della Repubblica – dove si svolgono i grandi concerti estivi dell’arena della Regina – e piazza delle Nazioni. Due cantieri per i quali erano stati chiesti, in tutto, 5 milioni dai fondi Pnrr. "La decisione del governo mette a rischio due importanti investimenti per Cattolica", attacca la sindaca Franca Foronchi. Ma altre opere del Riminese sono a rischio dopo i tagli decisi dal governo.