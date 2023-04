"I tassi rallentano gli investimenti"

L’aumento del costo del denaro comincia a far paura agli albergatori. È comparso tra le cinque principali criticità presentate dagli operatori, ed è secondo solo alla mancanza di personale. Quando si parla di costo del denaro vanno intesi "i tassi di interesse che vengono chiesti – spiega Claudio Montanari responsabile dell’Osservatorio di Federalberghi –. Si sono alzati in modo notevole nell’arco di pochi mesi. Credo che si debba avviare un confronto sulla materia". Se gli investimenti sono sempre più onerosi, guardando agli interessi chiesti dagli istituti di credito gli albergatori avranno sempre più difficoltà a investire per qualificare la propria struttura. "Riqualificare la struttura e qualificare il prodotto è importante, per questo va affrontato il problema. Si potrebbe pensare anche a tassi agevolati coinvolgendo la Cassa depositi e prestiti. Servono un supporto e garanzie".